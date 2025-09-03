OptionsAI (OPTION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 24-satna najniža cijena $ 0.01820632 $ 0.01820632 $ 0.01820632 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00404118$ 0.00404118 $ 0.00404118 24-satna najviša cijena $ 0.01820632$ 0.01820632 $ 0.01820632 Najviša cijena ikada $ 0.571095$ 0.571095 $ 0.571095 Najniža cijena $ 0.00404118$ 0.00404118 $ 0.00404118 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -77.29% Promjena cijene (7D) -77.88% Promjena cijene (7D) -77.88%

OptionsAI (OPTION) cijena u stvarnom vremenu je $0.00404118. Tijekom protekla 24 sata, OPTIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00404118 i najviše cijene $ 0.01820632, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPTION je $ 0.571095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00404118.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPTION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -77.29% u posljednjih 24 sata i -77.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OptionsAI (OPTION)

Tržišna kapitalizacija $ 34.35K$ 34.35K $ 34.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Količina u optjecaju 8.50M 8.50M 8.50M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OptionsAI je $ 34.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPTION je 8.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.41K.