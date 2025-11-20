OptionRoom Cijena danas

Trenutačna cijena OptionRoom (ROOM) danas je $ 0.053346, s promjenom od 2.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROOM u USD je $ 0.053346 po ROOM.

OptionRoom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 666,471, s količinom u optjecaju od 12.49M ROOM. Tijekom posljednja 24 sata, ROOM trgovao je između $ 0.051183 (niska) i $ 0.054921 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.66, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ROOM se kretao -0.33% u posljednjem satu i -2.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OptionRoom (ROOM)

Tržišna kapitalizacija $ 666.47K$ 666.47K $ 666.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Količina u optjecaju 12.49M 12.49M 12.49M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OptionRoom je $ 666.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROOM je 12.49M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.33M.