Optimus X (OPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) +2.39% Promjena cijene (7D) +10.73% Promjena cijene (7D) +10.73%

Optimus X (OPX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPX se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i +10.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Optimus X (OPX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Količina u optjecaju 199,423.17T 199,423.17T 199,423.17T Ukupna količina 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17 1.994231654200326e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Optimus X je $ 4.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPX je 199,423.17T, s ukupnom količinom od 1.994231654200326e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.10K.