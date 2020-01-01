Optimus AI (OPTI) Tokenomika

Optimus AI (OPTI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Optimus AI (OPTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Optimus AI (OPTI) Informacije

Optimus AI is a decentralized currency made on the day of birth of the official Optimus Twitter. Optimus AI has the goal of building and fostering the largest Al community while helping to provide exposure and resources to some of these innovations. Developers will have the ability to apply for grants through the Optimus Venture Fund, and the community will be a primary decision maker in determining which projects to fund and get involved with-whether they're Al-crypto related or a crypto startup.

Službena web stranica:
https://www.optimustoken.io/
Bijela knjiga:
https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf

Optimus AI (OPTI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Optimus AI (OPTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.21M
$ 2.21M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.21M
$ 2.21M
Povijesni maksimum:
$ 0.617148
$ 0.617148
Povijesni minimum:
$ 0.01126845
$ 0.01126845
Trenutna cijena:
$ 0.02206468
$ 0.02206468

Optimus AI (OPTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Optimus AI (OPTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OPTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OPTI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OPTI tokena, istražite OPTI cijenu tokena uživo!

OPTI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OPTI? Naša OPTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

