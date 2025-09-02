Optimus AI (OPTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02232412 $ 0.02232412 $ 0.02232412 24-satna najniža cijena $ 0.0226617 $ 0.0226617 $ 0.0226617 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02232412$ 0.02232412 $ 0.02232412 24-satna najviša cijena $ 0.0226617$ 0.0226617 $ 0.0226617 Najviša cijena ikada $ 0.617148$ 0.617148 $ 0.617148 Najniža cijena $ 0.01126845$ 0.01126845 $ 0.01126845 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) -7.47% Promjena cijene (7D) -7.47%

Optimus AI (OPTI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02243995. Tijekom protekla 24 sata, OPTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02232412 i najviše cijene $ 0.0226617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPTI je $ 0.617148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01126845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPTI se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -7.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Optimus AI (OPTI)

Tržišna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Optimus AI je $ 2.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPTI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.24M.