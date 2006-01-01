Opriva AI (OPRV) Tokenomika
Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy.
Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely.
The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.
Opriva AI (OPRV) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Opriva AI (OPRV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Opriva AI (OPRV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Opriva AI (OPRV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj OPRV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja OPRV tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku OPRV tokena, istražite OPRV cijenu tokena uživo!
OPRV Predviđanje cijene
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
