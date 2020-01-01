OpMentis (OPM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OpMentis (OPM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OpMentis (OPM) Informacije OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Službena web stranica: https://www.opmentis.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.opmentis.xyz/

OpMentis (OPM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpMentis (OPM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 298.72K $ 298.72K $ 298.72K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 74.50M $ 74.50M $ 74.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 400.97K $ 400.97K $ 400.97K Povijesni maksimum: $ 0.075756 $ 0.075756 $ 0.075756 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00400967 $ 0.00400967 $ 0.00400967 Saznajte više o cijeni OpMentis (OPM)

OpMentis (OPM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OpMentis (OPM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPM tokena, istražite OPM cijenu tokena uživo!

OPM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OPM? Naša OPM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OPM predviđanje cijene tokena odmah!

