OpMentis (OPM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00442984 $ 0.00442984 $ 0.00442984 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00442984$ 0.00442984 $ 0.00442984 Najviša cijena ikada $ 0.075756$ 0.075756 $ 0.075756 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) +12.37% Promjena cijene (7D) +152.70% Promjena cijene (7D) +152.70%

OpMentis (OPM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00435627. Tijekom protekla 24 sata, OPMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00442984, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPM je $ 0.075756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPM se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +12.37% u posljednjih 24 sata i +152.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpMentis (OPM)

Tržišna kapitalizacija $ 325.26K$ 325.26K $ 325.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 436.59K$ 436.59K $ 436.59K Količina u optjecaju 74.50M 74.50M 74.50M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpMentis je $ 325.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPM je 74.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 436.59K.