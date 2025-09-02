Opium (OPIUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02707459 $ 0.02707459 $ 0.02707459 24-satna najniža cijena $ 0.04263734 $ 0.04263734 $ 0.04263734 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02707459$ 0.02707459 $ 0.02707459 24-satna najviša cijena $ 0.04263734$ 0.04263734 $ 0.04263734 Najviša cijena ikada $ 23.01$ 23.01 $ 23.01 Najniža cijena $ 0.02197325$ 0.02197325 $ 0.02197325 Promjena cijene (1H) +55.42% Promjena cijene (1D) +55.43% Promjena cijene (7D) +55.42% Promjena cijene (7D) +55.42%

Opium (OPIUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.04268732. Tijekom protekla 24 sata, OPIUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02707459 i najviše cijene $ 0.04263734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPIUM je $ 23.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02197325.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPIUM se promijenio za +55.42% u posljednjih sat vremena, +55.43% u posljednjih 24 sata i +55.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Opium (OPIUM)

Tržišna kapitalizacija $ 481.51K$ 481.51K $ 481.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Količina u optjecaju 17.53M 17.53M 17.53M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Opium je $ 481.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPIUM je 17.53M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.75M.