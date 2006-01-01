Operon Origins (ORO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Operon Origins (ORO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Operon Origins (ORO) Informacije Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Službena web stranica: https://operonorigins.com/ Bijela knjiga: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Kupi ORO odmah!

Operon Origins (ORO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Operon Origins (ORO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.88K $ 3.88K $ 3.88K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 48.92K $ 48.92K $ 48.92K Povijesni maksimum: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00048892 $ 0.00048892 $ 0.00048892 Saznajte više o cijeni Operon Origins (ORO)

Operon Origins (ORO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Operon Origins (ORO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORO tokena, istražite ORO cijenu tokena uživo!

ORO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ORO? Naša ORO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ORO predviđanje cijene tokena odmah!

