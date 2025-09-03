Operon Origins (ORO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.19% Promjena cijene (7D) +19.36% Promjena cijene (7D) +19.36%

Operon Origins (ORO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORO je $ 1.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.19% u posljednjih 24 sata i +19.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Operon Origins (ORO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.12K$ 4.12K $ 4.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.97K$ 51.97K $ 51.97K Količina u optjecaju 7.93M 7.93M 7.93M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Operon Origins je $ 4.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORO je 7.93M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.97K.