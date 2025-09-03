Openworld App (OWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00107202$ 0.00107202 $ 0.00107202 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) +4.55% Promjena cijene (7D) +1.26% Promjena cijene (7D) +1.26%

Openworld App (OWA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OWA je $ 0.00107202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OWA se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +4.55% u posljednjih 24 sata i +1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Openworld App (OWA)

Tržišna kapitalizacija $ 47.14K$ 47.14K $ 47.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.14K$ 47.14K $ 47.14K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,916,495.551482 999,916,495.551482 999,916,495.551482

Trenutačna tržišna kapitalizacija Openworld App je $ 47.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OWA je 999.92M, s ukupnom količinom od 999916495.551482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.14K.