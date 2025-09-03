Više o OWA

Openworld App Logotip

Openworld App Cijena (OWA)

Neuvršten

1 OWA u USD cijena uživo:

--
----
+5.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Openworld App (OWA)
Openworld App (OWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107202
$ 0.00107202$ 0.00107202

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

+4.55%

+1.26%

+1.26%

Openworld App (OWA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OWA je $ 0.00107202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OWA se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, +4.55% u posljednjih 24 sata i +1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Openworld App (OWA)

$ 47.14K
$ 47.14K$ 47.14K

--
----

$ 47.14K
$ 47.14K$ 47.14K

999.92M
999.92M 999.92M

999,916,495.551482
999,916,495.551482 999,916,495.551482

Trenutačna tržišna kapitalizacija Openworld App je $ 47.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OWA je 999.92M, s ukupnom količinom od 999916495.551482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.14K.

Openworld App (OWA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Openworld App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Openworld App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Openworld App u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Openworld App u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.55%
30 dana$ 0+2.87%
60 dana$ 0-32.53%
90 dana$ 0--

Što je Openworld App (OWA)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Openworld App (OWA)

Službena web-stranica

Openworld App Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Openworld App (OWA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Openworld App (OWA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Openworld App.

Provjerite Openworld App predviđanje cijene sada!

OWA u lokalnim valutama

Openworld App (OWA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Openworld App (OWA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OWA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Openworld App (OWA)

Koliko Openworld App (OWA) vrijedi danas?
Cijena OWA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OWA u USD?
Trenutačna cijena OWA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Openworld App?
Tržišna kapitalizacija za OWA je $ 47.14K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OWA?
Količina u optjecaju za OWA je 999.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OWA?
OWA je postigao ATH cijenu od 0.00107202 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OWA?
OWA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OWA?
24-satni obujam trgovanja za OWA je -- USD.
Hoće li OWA još narasti ove godine?
OWA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OWA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.