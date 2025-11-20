OpenUSDT Cijena danas

Trenutačna cijena OpenUSDT (OUSDT) danas je $ 0.999011, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OUSDT u USD je $ 0.999011 po OUSDT.

OpenUSDT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,241,025, s količinom u optjecaju od 2.24M OUSDT. Tijekom posljednja 24 sata, OUSDT trgovao je između $ 0.997802 (niska) i $ 1.001 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.011, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.977021.

U kratkoročnim performansama, OUSDT se kretao -0.03% u posljednjem satu i -0.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OpenUSDT (OUSDT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Količina u optjecaju 2.24M 2.24M 2.24M Ukupna količina 2,241,668.499472 2,241,668.499472 2,241,668.499472

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenUSDT je $ 2.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUSDT je 2.24M, s ukupnom količinom od 2241668.499472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.24M.