OpenKaito (SN5) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 6.82 $ 6.82 $ 6.82 24-satna najniža cijena $ 7.22 $ 7.22 $ 7.22 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 6.82$ 6.82 $ 6.82 24-satna najviša cijena $ 7.22$ 7.22 $ 7.22 Najviša cijena ikada $ 26.03$ 26.03 $ 26.03 Najniža cijena $ 6.82$ 6.82 $ 6.82 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) -5.08% Promjena cijene (7D) -5.08%

OpenKaito (SN5) cijena u stvarnom vremenu je $7.12. Tijekom protekla 24 sata, SN5trgovalo je između najniže cijene $ 6.82 i najviše cijene $ 7.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN5 je $ 26.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.82.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN5 se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i -5.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpenKaito (SN5)

Tržišna kapitalizacija $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Količina u optjecaju 2.10M 2.10M 2.10M Ukupna količina 2,103,441.110080132 2,103,441.110080132 2,103,441.110080132

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenKaito je $ 14.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN5 je 2.10M, s ukupnom količinom od 2103441.110080132. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.97M.