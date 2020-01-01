OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OpenEden OpenDollar (USDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OpenEden OpenDollar (USDO) Informacije The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Službena web stranica: https://openeden.com/ Kupi USDO odmah!

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OpenEden OpenDollar (USDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 280.06M $ 280.06M $ 280.06M Ukupna količina: $ 281.40M $ 281.40M $ 281.40M Količina u optjecaju: $ 281.40M $ 281.40M $ 281.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 280.06M $ 280.06M $ 280.06M Povijesni maksimum: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Povijesni minimum: $ 0.969341 $ 0.969341 $ 0.969341 Trenutna cijena: $ 0.996213 $ 0.996213 $ 0.996213 Saznajte više o cijeni OpenEden OpenDollar (USDO)

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OpenEden OpenDollar (USDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDO tokena, istražite USDO cijenu tokena uživo!

