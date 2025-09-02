Više o USDO

OpenEden OpenDollar Cijena (USDO)

Neuvršten

1 USDO u USD cijena uživo:

$0.998286
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena OpenEden OpenDollar (USDO)
OpenEden OpenDollar (USDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995933
24-satna najniža cijena
$ 0.999117
24-satna najviša cijena

$ 0.995933
$ 0.999117
$ 2.97
$ 0.969341
+0.05%

-0.05%

-0.02%

-0.02%

OpenEden OpenDollar (USDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.998378. Tijekom protekla 24 sata, USDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995933 i najviše cijene $ 0.999117, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDO je $ 2.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.969341.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDO se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpenEden OpenDollar (USDO)

$ 285.66M
--
$ 285.66M
286.13M
286,127,062.7475916
Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenEden OpenDollar je $ 285.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDO je 286.13M, s ukupnom količinom od 286127062.7475916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.66M.

OpenEden OpenDollar (USDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OpenEden OpenDollar u USD iznosila je $ -0.0005432183241755.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OpenEden OpenDollar u USD iznosila je $ -0.0019536260.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OpenEden OpenDollar u USD iznosila je $ -0.0022307758.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OpenEden OpenDollar u USD iznosila je $ -0.0022532069359065.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0005432183241755-0.05%
30 dana$ -0.0019536260-0.19%
60 dana$ -0.0022307758-0.22%
90 dana$ -0.0022532069359065-0.22%

Što je OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OpenEden OpenDollar (USDO)

Službena web-stranica

OpenEden OpenDollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OpenEden OpenDollar (USDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OpenEden OpenDollar (USDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OpenEden OpenDollar.

Provjerite OpenEden OpenDollar predviđanje cijene sada!

USDO u lokalnim valutama

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OpenEden OpenDollar (USDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OpenEden OpenDollar (USDO)

Koliko OpenEden OpenDollar (USDO) vrijedi danas?
Cijena USDO uživo u USD je 0.998378 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDO u USD?
Trenutačna cijena USDO u USD je $ 0.998378. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OpenEden OpenDollar?
Tržišna kapitalizacija za USDO je $ 285.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDO?
Količina u optjecaju za USDO je 286.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDO?
USDO je postigao ATH cijenu od 2.97 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDO?
USDO je vidio ATL cijenu od 0.969341 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDO?
24-satni obujam trgovanja za USDO je -- USD.
Hoće li USDO još narasti ove godine?
USDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:33:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.