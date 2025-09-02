OpenEden OpenDollar (USDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995933 24-satna najniža cijena $ 0.999117 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.97 Najniža cijena $ 0.969341 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.02%

OpenEden OpenDollar (USDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.998378. Tijekom protekla 24 sata, USDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995933 i najviše cijene $ 0.999117, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDO je $ 2.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.969341.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDO se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpenEden OpenDollar (USDO)

Tržišna kapitalizacija $ 285.66M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 285.66M Količina u optjecaju 286.13M Ukupna količina 286,127,062.7475916

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenEden OpenDollar je $ 285.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDO je 286.13M, s ukupnom količinom od 286127062.7475916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.66M.