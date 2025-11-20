OpenDelta GMCI30 Cijena danas

Trenutačna cijena OpenDelta GMCI30 (OG30) danas je $ 0.162951, s promjenom od 1.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OG30 u USD je $ 0.162951 po OG30.

OpenDelta GMCI30 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 153,174, s količinom u optjecaju od 940.00K OG30. Tijekom posljednja 24 sata, OG30 trgovao je između $ 0.158838 (niska) i $ 0.165689 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.258621, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.133385.

U kratkoročnim performansama, OG30 se kretao +0.03% u posljednjem satu i -10.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OpenDelta GMCI30 (OG30)

Tržišna kapitalizacija $ 153.17K$ 153.17K $ 153.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.17K$ 153.17K $ 153.17K Količina u optjecaju 940.00K 940.00K 940.00K Ukupna količina 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

