OpenBlox (OBX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02521963$ 0.02521963 $ 0.02521963 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.31% Promjena cijene (7D) -1.31%

OpenBlox (OBX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OBXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBX je $ 0.02521963, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OpenBlox (OBX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.46K$ 17.46K $ 17.46K Količina u optjecaju 3.54B 3.54B 3.54B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenBlox je $ 6.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBX je 3.54B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.46K.