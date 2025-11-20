OpenAI PreStocks Cijena danas

Trenutačna cijena OpenAI PreStocks (OPENAI) danas je $ 806.59, s promjenom od 0.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OPENAI u USD je $ 806.59 po OPENAI.

OpenAI PreStocks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 637,156, s količinom u optjecaju od 789.94 OPENAI. Tijekom posljednja 24 sata, OPENAI trgovao je između $ 806.27 (niska) i $ 826.46 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,490.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 551.47.

U kratkoročnim performansama, OPENAI se kretao -2.32% u posljednjem satu i -9.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OpenAI PreStocks (OPENAI)

Tržišna kapitalizacija $ 637.16K$ 637.16K $ 637.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 637.16K$ 637.16K $ 637.16K Količina u optjecaju 789.94 789.94 789.94 Ukupna količina 789.938271289 789.938271289 789.938271289

Trenutačna tržišna kapitalizacija OpenAI PreStocks je $ 637.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPENAI je 789.94, s ukupnom količinom od 789.938271289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 637.16K.