The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Službena web stranica: https://onopen.xyz/

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OPEN Ticketing Ecosystem (OPN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Ukupna količina: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Količina u optjecaju: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Povijesni maksimum: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026197 $ 0.00026197 $ 0.00026197 Saznajte više o cijeni OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPN tokena, istražite OPN cijenu tokena uživo!

