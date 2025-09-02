OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00552837$ 0.00552837 $ 0.00552837 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -3.64% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPN je $ 0.00552837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPN se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -3.64% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Količina u optjecaju 22.93B 22.93B 22.93B Ukupna količina 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0 22,926,928,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OPEN Ticketing Ecosystem je $ 6.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPN je 22.93B, s ukupnom količinom od 22926928000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.53M.