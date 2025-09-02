Više o OPN

OPN Informacije o cijeni

OPN Službena web stranica

OPN Tokenomija

OPN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OPEN Ticketing Ecosystem Logotip

OPEN Ticketing Ecosystem Cijena (OPN)

Neuvršten

1 OPN u USD cijena uživo:

$0.00028481
$0.00028481$0.00028481
-3.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:45:32 (UTC+8)

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00552837
$ 0.00552837$ 0.00552837

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-3.64%

+0.47%

+0.47%

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPN je $ 0.00552837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPN se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -3.64% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

$ 6.53M
$ 6.53M$ 6.53M

--
----

$ 6.53M
$ 6.53M$ 6.53M

22.93B
22.93B 22.93B

22,926,928,000.0
22,926,928,000.0 22,926,928,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OPEN Ticketing Ecosystem je $ 6.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPN je 22.93B, s ukupnom količinom od 22926928000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.53M.

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OPEN Ticketing Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OPEN Ticketing Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OPEN Ticketing Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OPEN Ticketing Ecosystem u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.64%
30 dana$ 0+10.89%
60 dana$ 0+84.58%
90 dana$ 0--

Što je OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Službena web-stranica

OPEN Ticketing Ecosystem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OPEN Ticketing Ecosystem.

Provjerite OPEN Ticketing Ecosystem predviđanje cijene sada!

OPN u lokalnim valutama

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OPN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Koliko OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) vrijedi danas?
Cijena OPN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OPN u USD?
Trenutačna cijena OPN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OPEN Ticketing Ecosystem?
Tržišna kapitalizacija za OPN je $ 6.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OPN?
Količina u optjecaju za OPN je 22.93B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OPN?
OPN je postigao ATH cijenu od 0.00552837 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OPN?
OPN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OPN?
24-satni obujam trgovanja za OPN je -- USD.
Hoće li OPN još narasti ove godine?
OPN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OPN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:45:32 (UTC+8)

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.