Više o OD

OD Informacije o cijeni

OD Bijela knjiga

OD Službena web stranica

OD Tokenomija

OD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Open Dollar Logotip

Open Dollar Cijena (OD)

Neuvršten

1 OD u USD cijena uživo:

$1.65
$1.65$1.65
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Open Dollar (OD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:34:48 (UTC+8)

Open Dollar (OD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.65
$ 1.65$ 1.65
24-satna najniža cijena
$ 1.65
$ 1.65$ 1.65
24-satna najviša cijena

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 0.878488
$ 0.878488$ 0.878488

--

-0.00%

+3.81%

+3.81%

Open Dollar (OD) cijena u stvarnom vremenu je $1.65. Tijekom protekla 24 sata, ODtrgovalo je između najniže cijene $ 1.65 i najviše cijene $ 1.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OD je $ 1.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.878488.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +3.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Open Dollar (OD)

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

--
----

$ 19.10K
$ 19.10K$ 19.10K

11.56K
11.56K 11.56K

11,564.03318048537
11,564.03318048537 11,564.03318048537

Trenutačna tržišna kapitalizacija Open Dollar je $ 19.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OD je 11.56K, s ukupnom količinom od 11564.03318048537. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.10K.

Open Dollar (OD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Open Dollar u USD iznosila je $ -0.000134411579474.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Open Dollar u USD iznosila je $ +0.9668262450.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Open Dollar u USD iznosila je $ +0.4646871900.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Open Dollar u USD iznosila je $ +0.4313556078723858.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000134411579474-0.00%
30 dana$ +0.9668262450+58.60%
60 dana$ +0.4646871900+28.16%
90 dana$ +0.4313556078723858+35.40%

Što je Open Dollar (OD)

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Open Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Open Dollar (OD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Open Dollar (OD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Open Dollar.

Provjerite Open Dollar predviđanje cijene sada!

OD u lokalnim valutama

Open Dollar (OD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Open Dollar (OD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Open Dollar (OD)

Koliko Open Dollar (OD) vrijedi danas?
Cijena OD uživo u USD je 1.65 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OD u USD?
Trenutačna cijena OD u USD je $ 1.65. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Open Dollar?
Tržišna kapitalizacija za OD je $ 19.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OD?
Količina u optjecaju za OD je 11.56K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OD?
OD je postigao ATH cijenu od 1.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OD?
OD je vidio ATL cijenu od 0.878488 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OD?
24-satni obujam trgovanja za OD je -- USD.
Hoće li OD još narasti ove godine?
OD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:34:48 (UTC+8)

Open Dollar (OD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.