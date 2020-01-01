OPCAT (OPCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OPCAT (OPCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OPCAT (OPCAT) Informacije We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens. Službena web stranica: https://catprotocol.org/ Kupi OPCAT odmah!

OPCAT (OPCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OPCAT (OPCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Povijesni maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.052453 $ 0.052453 $ 0.052453 Trenutna cijena: $ 0.10642 $ 0.10642 $ 0.10642 Saznajte više o cijeni OPCAT (OPCAT)

OPCAT (OPCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OPCAT (OPCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPCAT tokena, istražite OPCAT cijenu tokena uživo!

