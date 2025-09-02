Više o OPCAT

OPCAT Logotip

OPCAT Cijena (OPCAT)

Neuvršten

1 OPCAT u USD cijena uživo:

-0.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena OPCAT (OPCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:45:25 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.06%

-0.86%

-4.46%

-4.46%

OPCAT (OPCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.102528. Tijekom protekla 24 sata, OPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.102444 i najviše cijene $ 0.109995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPCAT je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPCAT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OPCAT (OPCAT)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija OPCAT je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPCAT je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.

OPCAT (OPCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OPCAT u USD iznosila je $ -0.0008987470255908.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OPCAT u USD iznosila je $ +0.0769579371.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OPCAT u USD iznosila je $ +0.0436528441.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OPCAT u USD iznosila je $ -0.0835047791268317.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008987470255908-0.86%
30 dana$ +0.0769579371+75.06%
60 dana$ +0.0436528441+42.58%
90 dana$ -0.0835047791268317-44.88%

Što je OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OPCAT (OPCAT)

Službena web-stranica

OPCAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OPCAT (OPCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OPCAT (OPCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OPCAT.

Provjerite OPCAT predviđanje cijene sada!

OPCAT u lokalnim valutama

OPCAT (OPCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OPCAT (OPCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OPCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OPCAT (OPCAT)

Koliko OPCAT (OPCAT) vrijedi danas?
Cijena OPCAT uživo u USD je 0.102528 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OPCAT u USD?
Trenutačna cijena OPCAT u USD je $ 0.102528. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OPCAT?
Tržišna kapitalizacija za OPCAT je $ 2.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OPCAT?
Količina u optjecaju za OPCAT je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OPCAT?
OPCAT je postigao ATH cijenu od 1.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OPCAT?
OPCAT je vidio ATL cijenu od 0.052453 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OPCAT?
24-satni obujam trgovanja za OPCAT je -- USD.
Hoće li OPCAT još narasti ove godine?
OPCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OPCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:45:25 (UTC+8)

