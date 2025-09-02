OPCAT (OPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.102444 $ 0.102444 $ 0.102444 24-satna najniža cijena $ 0.109995 $ 0.109995 $ 0.109995 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.102444$ 0.102444 $ 0.102444 24-satna najviša cijena $ 0.109995$ 0.109995 $ 0.109995 Najviša cijena ikada $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniža cijena $ 0.052453$ 0.052453 $ 0.052453 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -4.46% Promjena cijene (7D) -4.46%

OPCAT (OPCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.102528. Tijekom protekla 24 sata, OPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.102444 i najviše cijene $ 0.109995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPCAT je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.052453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPCAT se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OPCAT (OPCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OPCAT je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPCAT je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.