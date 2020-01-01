ooni (OONI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ooni (OONI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ooni (OONI) Informacije ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem. Službena web stranica: https://www.ooni.art/ Kupi OONI odmah!

ooni (OONI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ooni (OONI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.71K $ 24.71K $ 24.71K Ukupna količina: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Količina u optjecaju: $ 982.17M $ 982.17M $ 982.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Povijesni maksimum: $ 0.00036398 $ 0.00036398 $ 0.00036398 Povijesni minimum: $ 0.00002316 $ 0.00002316 $ 0.00002316 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ooni (OONI)

ooni (OONI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ooni (OONI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OONI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OONI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OONI tokena, istražite OONI cijenu tokena uživo!

