ooni (OONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.12% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -3.29%

ooni (OONI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OONItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OONI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OONI se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ooni (OONI)

Tržišna kapitalizacija $ 23.33K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.74K Količina u optjecaju 982.17M Ukupna količina 999,651,307.598613

Trenutačna tržišna kapitalizacija ooni je $ 23.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OONI je 982.17M, s ukupnom količinom od 999651307.598613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.74K.