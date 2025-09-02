Ooga Booga (OOGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.067516 $ 0.067516 $ 0.067516 24-satna najniža cijena $ 0.079823 $ 0.079823 $ 0.079823 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.067516$ 0.067516 $ 0.067516 24-satna najviša cijena $ 0.079823$ 0.079823 $ 0.079823 Najviša cijena ikada $ 0.336797$ 0.336797 $ 0.336797 Najniža cijena $ 0.02208362$ 0.02208362 $ 0.02208362 Promjena cijene (1H) -2.22% Promjena cijene (1D) -15.72% Promjena cijene (7D) -24.62% Promjena cijene (7D) -24.62%

Ooga Booga (OOGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.067271. Tijekom protekla 24 sata, OOGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.067516 i najviše cijene $ 0.079823, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OOGA je $ 0.336797, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02208362.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OOGA se promijenio za -2.22% u posljednjih sat vremena, -15.72% u posljednjih 24 sata i -24.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ooga Booga (OOGA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M Količina u optjecaju 18.71M 18.71M 18.71M Ukupna količina 99,396,122.12987778 99,396,122.12987778 99,396,122.12987778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ooga Booga je $ 1.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OOGA je 18.71M, s ukupnom količinom od 99396122.12987778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.84M.