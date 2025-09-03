Više o OOF

oof oof CTO Logotip

oof oof CTO Cijena (OOF)

Neuvršten

1 OOF u USD cijena uživo:

--
----
-14.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena oof oof CTO (OOF)
oof oof CTO (OOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-14.62%

+10.52%

+10.52%

oof oof CTO (OOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OOF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OOF se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -14.62% u posljednjih 24 sata i +10.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu oof oof CTO (OOF)

$ 40.26K
$ 40.26K$ 40.26K

--
----

$ 40.26K
$ 40.26K$ 40.26K

975.90M
975.90M 975.90M

975,900,843.756045
975,900,843.756045 975,900,843.756045

Trenutačna tržišna kapitalizacija oof oof CTO je $ 40.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OOF je 975.90M, s ukupnom količinom od 975900843.756045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.26K.

oof oof CTO (OOF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz oof oof CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz oof oof CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz oof oof CTO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz oof oof CTO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-14.62%
30 dana$ 0+56.03%
60 dana$ 0-1.09%
90 dana$ 0--

Što je oof oof CTO (OOF)

Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs oof oof CTO (OOF)

Službena web-stranica

oof oof CTO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će oof oof CTO (OOF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših oof oof CTO (OOF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za oof oof CTO.

Provjerite oof oof CTO predviđanje cijene sada!

OOF u lokalnim valutama

oof oof CTO (OOF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike oof oof CTO (OOF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OOF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o oof oof CTO (OOF)

Koliko oof oof CTO (OOF) vrijedi danas?
Cijena OOF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OOF u USD?
Trenutačna cijena OOF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija oof oof CTO?
Tržišna kapitalizacija za OOF je $ 40.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OOF?
Količina u optjecaju za OOF je 975.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OOF?
OOF je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OOF?
OOF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OOF?
24-satni obujam trgovanja za OOF je -- USD.
Hoće li OOF još narasti ove godine?
OOF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OOF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:34:41 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.