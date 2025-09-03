OnX Finance (ONX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00970808 $ 0.00970808 $ 0.00970808 24-satna najniža cijena $ 0.01045043 $ 0.01045043 $ 0.01045043 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00970808$ 0.00970808 $ 0.00970808 24-satna najviša cijena $ 0.01045043$ 0.01045043 $ 0.01045043 Najviša cijena ikada $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 Najniža cijena $ 0.00500839$ 0.00500839 $ 0.00500839 Promjena cijene (1H) +3.78% Promjena cijene (1D) +6.49% Promjena cijene (7D) -0.48% Promjena cijene (7D) -0.48%

OnX Finance (ONX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01034542. Tijekom protekla 24 sata, ONXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00970808 i najviše cijene $ 0.01045043, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONX je $ 7.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00500839.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONX se promijenio za +3.78% u posljednjih sat vremena, +6.49% u posljednjih 24 sata i -0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OnX Finance (ONX)

Tržišna kapitalizacija $ 102.26K$ 102.26K $ 102.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 102.51K$ 102.51K $ 102.51K Količina u optjecaju 9.88M 9.88M 9.88M Ukupna količina 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737 9,908,242.322942737

Trenutačna tržišna kapitalizacija OnX Finance je $ 102.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONX je 9.88M, s ukupnom količinom od 9908242.322942737. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.51K.