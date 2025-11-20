Onocoy Token Cijena danas

Trenutačna cijena Onocoy Token (ONO) danas je $ 0.02212198, s promjenom od 6.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONO u USD je $ 0.02212198 po ONO.

Onocoy Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,948,266, s količinom u optjecaju od 404.50M ONO. Tijekom posljednja 24 sata, ONO trgovao je između $ 0.02054384 (niska) i $ 0.02297307 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.084078, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01903203.

U kratkoročnim performansama, ONO se kretao +0.78% u posljednjem satu i +8.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Onocoy Token (ONO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.91M$ 17.91M $ 17.91M Količina u optjecaju 404.50M 404.50M 404.50M Ukupna količina 809,737,537.1513808 809,737,537.1513808 809,737,537.1513808

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onocoy Token je $ 8.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONO je 404.50M, s ukupnom količinom od 809737537.1513808. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.91M.