OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OnlyCalls by Virtuals (CALLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Informacije

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data.

Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection

These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions.

The platform architecture consists of:

Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics

Community Ecosystem

Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution

Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

Službena web stranica:
https://onlycalls.fun/
Bijela knjiga:
https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OnlyCalls by Virtuals (CALLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 207.17K
$ 207.17K$ 207.17K
Ukupna količina:
$ 994.14M
$ 994.14M$ 994.14M
Količina u optjecaju:
$ 994.14M
$ 994.14M$ 994.14M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 207.17K
$ 207.17K$ 207.17K
Povijesni maksimum:
$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00020283
$ 0.00020283$ 0.00020283

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OnlyCalls by Virtuals (CALLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CALLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CALLS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CALLS tokena, istražite CALLS cijenu tokena uživo!

CALLS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CALLS? Naša CALLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.