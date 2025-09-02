Više o CALLS

CALLS Informacije o cijeni

CALLS Bijela knjiga

CALLS Službena web stranica

CALLS Tokenomija

CALLS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OnlyCalls by Virtuals Logotip

OnlyCalls by Virtuals Cijena (CALLS)

Neuvršten

1 CALLS u USD cijena uživo:

$0.00028113
$0.00028113$0.00028113
-6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:58:06 (UTC+8)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00556986
$ 0.00556986$ 0.00556986

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-6.63%

+26.02%

+26.02%

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CALLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALLS je $ 0.00556986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALLS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -6.63% u posljednjih 24 sata i +26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

$ 279.48K
$ 279.48K$ 279.48K

--
----

$ 279.48K
$ 279.48K$ 279.48K

994.14M
994.14M 994.14M

994,140,636.2081567
994,140,636.2081567 994,140,636.2081567

Trenutačna tržišna kapitalizacija OnlyCalls by Virtuals je $ 279.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALLS je 994.14M, s ukupnom količinom od 994140636.2081567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 279.48K.

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OnlyCalls by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OnlyCalls by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OnlyCalls by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OnlyCalls by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.63%
30 dana$ 0+187.63%
60 dana$ 0+103.39%
90 dana$ 0--

Što je OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

OnlyCalls by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OnlyCalls by Virtuals (CALLS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OnlyCalls by Virtuals (CALLS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OnlyCalls by Virtuals.

Provjerite OnlyCalls by Virtuals predviđanje cijene sada!

CALLS u lokalnim valutama

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OnlyCalls by Virtuals (CALLS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CALLS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Koliko OnlyCalls by Virtuals (CALLS) vrijedi danas?
Cijena CALLS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CALLS u USD?
Trenutačna cijena CALLS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OnlyCalls by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za CALLS je $ 279.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CALLS?
Količina u optjecaju za CALLS je 994.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CALLS?
CALLS je postigao ATH cijenu od 0.00556986 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CALLS?
CALLS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CALLS?
24-satni obujam trgovanja za CALLS je -- USD.
Hoće li CALLS još narasti ove godine?
CALLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CALLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:58:06 (UTC+8)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.