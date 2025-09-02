OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Informacije o cijeni (USD)

OnlyCalls by Virtuals (CALLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CALLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALLS je $ 0.00556986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALLS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -6.63% u posljednjih 24 sata i +26.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija OnlyCalls by Virtuals je $ 279.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CALLS je 994.14M, s ukupnom količinom od 994140636.2081567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 279.48K.