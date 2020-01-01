Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Only Possible On Solana (OPOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Only Possible On Solana (OPOS) Informacije Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Službena web stranica: https://opos-sol.netlify.app/

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Only Possible On Solana (OPOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 168.71K Ukupna količina: $ 775.48K Količina u optjecaju: $ 775.48K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 168.71K Povijesni maksimum: $ 5.29 Povijesni minimum: $ 0.101511 Trenutna cijena: $ 0.217553

Only Possible On Solana (OPOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Only Possible On Solana (OPOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPOS tokena, istražite OPOS cijenu tokena uživo!

OPOS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OPOS? Naša OPOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

