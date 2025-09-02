Only Possible On Solana (OPOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.208733 $ 0.208733 $ 0.208733 24-satna najniža cijena $ 0.220875 $ 0.220875 $ 0.220875 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.208733$ 0.208733 $ 0.208733 24-satna najviša cijena $ 0.220875$ 0.220875 $ 0.220875 Najviša cijena ikada $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 Najniža cijena $ 0.101511$ 0.101511 $ 0.101511 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) +2.12% Promjena cijene (7D) +0.79% Promjena cijene (7D) +0.79%

Only Possible On Solana (OPOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.220497. Tijekom protekla 24 sata, OPOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.208733 i najviše cijene $ 0.220875, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPOS je $ 5.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101511.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPOS se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i +0.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Only Possible On Solana (OPOS)

Tržišna kapitalizacija $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 170.99K$ 170.99K $ 170.99K Količina u optjecaju 775.48K 775.48K 775.48K Ukupna količina 775,480.0 775,480.0 775,480.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Only Possible On Solana je $ 170.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPOS je 775.48K, s ukupnom količinom od 775480.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 170.99K.