ONINO (ONI) Informacije ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications. Službena web stranica: https://www.onino.io/ Bijela knjiga: https://onino.io/whitepaper

ONINO (ONI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ONINO (ONI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 39.45M $ 39.45M $ 39.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Povijesni maksimum: $ 0.728541 $ 0.728541 $ 0.728541 Povijesni minimum: $ 0.01652379 $ 0.01652379 $ 0.01652379 Trenutna cijena: $ 0.03331431 $ 0.03331431 $ 0.03331431 Saznajte više o cijeni ONINO (ONI)

ONINO (ONI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ONINO (ONI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONI tokena, istražite ONI cijenu tokena uživo!

