ONINO Cijena (ONI)

1 ONI u USD cijena uživo:

$0.03467522
$0.03467522
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena ONINO (ONI)
ONINO (ONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03438439
$ 0.03438439
24-satna najniža cijena
$ 0.03594501
$ 0.03594501
24-satna najviša cijena

$ 0.03438439
$ 0.03438439

$ 0.03594501
$ 0.03594501

$ 0.728541
$ 0.728541

$ 0.01652379
$ 0.01652379

-0.50%

+0.78%

-2.28%

-2.28%

ONINO (ONI) cijena u stvarnom vremenu je $0.03467522. Tijekom protekla 24 sata, ONItrgovalo je između najniže cijene $ 0.03438439 i najviše cijene $ 0.03594501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONI je $ 0.728541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01652379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONI se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i -2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ONINO (ONI)

$ 1.37M
$ 1.37M

--
--

$ 3.47M
$ 3.47M

39.45M
39.45M

99,999,998.97
99,999,998.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija ONINO je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONI je 39.45M, s ukupnom količinom od 99999998.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47M.

ONINO (ONI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ONINO u USD iznosila je $ +0.00026793.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ONINO u USD iznosila je $ +0.0029740312.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ONINO u USD iznosila je $ +0.0016343991.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ONINO u USD iznosila je $ -0.00104001254377896.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00026793+0.78%
30 dana$ +0.0029740312+8.58%
60 dana$ +0.0016343991+4.71%
90 dana$ -0.00104001254377896-2.91%

Što je ONINO (ONI)

ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ONINO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ONINO (ONI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ONINO (ONI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ONINO.

Provjerite ONINO predviđanje cijene sada!

ONI u lokalnim valutama

ONINO (ONI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ONINO (ONI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ONINO (ONI)

Koliko ONINO (ONI) vrijedi danas?
Cijena ONI uživo u USD je 0.03467522 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONI u USD?
Trenutačna cijena ONI u USD je $ 0.03467522. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ONINO?
Tržišna kapitalizacija za ONI je $ 1.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONI?
Količina u optjecaju za ONI je 39.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONI?
ONI je postigao ATH cijenu od 0.728541 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONI?
ONI je vidio ATL cijenu od 0.01652379 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONI?
24-satni obujam trgovanja za ONI je -- USD.
Hoće li ONI još narasti ove godine?
ONI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ONINO (ONI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.