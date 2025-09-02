ONINO (ONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03438439 24-satna najviša cijena $ 0.03594501 Najviša cijena ikada $ 0.728541 Najniža cijena $ 0.01652379 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.78% Promjena cijene (7D) -2.28%

ONINO (ONI) cijena u stvarnom vremenu je $0.03467522. Tijekom protekla 24 sata, ONItrgovalo je između najniže cijene $ 0.03438439 i najviše cijene $ 0.03594501, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONI je $ 0.728541, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01652379.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONI se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.78% u posljednjih 24 sata i -2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ONINO (ONI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.37M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.47M Količina u optjecaju 39.45M Ukupna količina 99,999,998.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija ONINO je $ 1.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONI je 39.45M, s ukupnom količinom od 99999998.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.47M.