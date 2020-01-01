Onigiri Kitty (OKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Onigiri Kitty (OKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Onigiri Kitty (OKY) Informacije Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block. Službena web stranica: https://onigirikitty.org/ Kupi OKY odmah!

Onigiri Kitty (OKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Onigiri Kitty (OKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 334.65K $ 334.65K $ 334.65K Ukupna količina: $ 106.92M $ 106.92M $ 106.92M Količina u optjecaju: $ 106.92M $ 106.92M $ 106.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 334.65K $ 334.65K $ 334.65K Povijesni maksimum: $ 0.01614783 $ 0.01614783 $ 0.01614783 Povijesni minimum: $ 0.00230169 $ 0.00230169 $ 0.00230169 Trenutna cijena: $ 0.00312988 $ 0.00312988 $ 0.00312988 Saznajte više o cijeni Onigiri Kitty (OKY)

Onigiri Kitty (OKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Onigiri Kitty (OKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OKY tokena, istražite OKY cijenu tokena uživo!

OKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OKY? Naša OKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OKY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!