Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01614783 Najniža cijena $ 0.00230169 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.05%

Onigiri Kitty (OKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00315824. Tijekom protekla 24 sata, OKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKY je $ 0.01614783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00230169.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onigiri Kitty (OKY)

Tržišna kapitalizacija $ 337.68K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 337.68K Količina u optjecaju 106.92M Ukupna količina 106,920,897.04025826

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onigiri Kitty je $ 337.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKY je 106.92M, s ukupnom količinom od 106920897.04025826. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.68K.