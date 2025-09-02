Više o OKY

Onigiri Kitty Logotip

Onigiri Kitty Cijena (OKY)

Neuvršten

1 OKY u USD cijena uživo:

$0.00315824
$0.00315824$0.00315824
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Onigiri Kitty (OKY)
Onigiri Kitty (OKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01614783
$ 0.01614783$ 0.01614783

$ 0.00230169
$ 0.00230169$ 0.00230169

--

--

-3.05%

-3.05%

Onigiri Kitty (OKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00315824. Tijekom protekla 24 sata, OKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKY je $ 0.01614783, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00230169.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onigiri Kitty (OKY)

$ 337.68K
$ 337.68K$ 337.68K

--
----

$ 337.68K
$ 337.68K$ 337.68K

106.92M
106.92M 106.92M

106,920,897.04025826
106,920,897.04025826 106,920,897.04025826

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onigiri Kitty je $ 337.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKY je 106.92M, s ukupnom količinom od 106920897.04025826. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.68K.

Onigiri Kitty (OKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Onigiri Kitty u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Onigiri Kitty u USD iznosila je $ +0.0003127867.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Onigiri Kitty u USD iznosila je $ +0.0008101027.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Onigiri Kitty u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0003127867+9.90%
60 dana$ +0.0008101027+25.65%
90 dana$ 0--

Što je Onigiri Kitty (OKY)

Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block.

Resurs Onigiri Kitty (OKY)

Službena web-stranica

Onigiri Kitty Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Onigiri Kitty (OKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Onigiri Kitty (OKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Onigiri Kitty.

Provjerite Onigiri Kitty predviđanje cijene sada!

OKY u lokalnim valutama

Onigiri Kitty (OKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Onigiri Kitty (OKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Onigiri Kitty (OKY)

Koliko Onigiri Kitty (OKY) vrijedi danas?
Cijena OKY uživo u USD je 0.00315824 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OKY u USD?
Trenutačna cijena OKY u USD je $ 0.00315824. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Onigiri Kitty?
Tržišna kapitalizacija za OKY je $ 337.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OKY?
Količina u optjecaju za OKY je 106.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OKY?
OKY je postigao ATH cijenu od 0.01614783 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OKY?
OKY je vidio ATL cijenu od 0.00230169 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OKY?
24-satni obujam trgovanja za OKY je -- USD.
Hoće li OKY još narasti ove godine?
OKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.