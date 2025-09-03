Više o ONI

Onigiri Logotip

Onigiri Cijena (ONI)

Neuvršten

1 ONI u USD cijena uživo:

--
----
-3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Onigiri (ONI)
Onigiri (ONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-3.10%

-4.23%

-4.23%

Onigiri (ONI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ONItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONI se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -3.10% u posljednjih 24 sata i -4.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onigiri (ONI)

$ 107.96K
$ 107.96K$ 107.96K

--
----

$ 109.81K
$ 109.81K$ 109.81K

413.59B
413.59B 413.59B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onigiri je $ 107.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONI je 413.59B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.81K.

Onigiri (ONI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Onigiri u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Onigiri u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Onigiri u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Onigiri u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.10%
30 dana$ 0+4.41%
60 dana$ 0+13.33%
90 dana$ 0--

Što je Onigiri (ONI)

Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Onigiri (ONI)

Službena web-stranica

Onigiri Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Onigiri (ONI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Onigiri (ONI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Onigiri.

Provjerite Onigiri predviđanje cijene sada!

ONI u lokalnim valutama

Onigiri (ONI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Onigiri (ONI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Onigiri (ONI)

Koliko Onigiri (ONI) vrijedi danas?
Cijena ONI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONI u USD?
Trenutačna cijena ONI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Onigiri?
Tržišna kapitalizacija za ONI je $ 107.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONI?
Količina u optjecaju za ONI je 413.59B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONI?
ONI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONI?
ONI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONI?
24-satni obujam trgovanja za ONI je -- USD.
Hoće li ONI još narasti ove godine?
ONI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.