Onigiri (ONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -3.10% Promjena cijene (7D) -4.23% Promjena cijene (7D) -4.23%

Onigiri (ONI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ONItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONI se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -3.10% u posljednjih 24 sata i -4.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Onigiri (ONI)

Tržišna kapitalizacija $ 107.96K$ 107.96K $ 107.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.81K$ 109.81K $ 109.81K Količina u optjecaju 413.59B 413.59B 413.59B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onigiri je $ 107.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONI je 413.59B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.81K.