Onigchi (ONIGCHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Onigchi (ONIGCHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Onigchi (ONIGCHI) Informacije Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Službena web stranica: https://www.onigchi.com/ Kupi ONIGCHI odmah!

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Onigchi (ONIGCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.66K $ 9.66K $ 9.66K Ukupna količina: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Količina u optjecaju: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.66K $ 9.66K $ 9.66K Povijesni maksimum: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Onigchi (ONIGCHI)

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Onigchi (ONIGCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONIGCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONIGCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONIGCHI tokena, istražite ONIGCHI cijenu tokena uživo!

ONIGCHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONIGCHI? Naša ONIGCHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ONIGCHI predviđanje cijene tokena odmah!

