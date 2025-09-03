Više o ONIGCHI

Onigchi Cijena (ONIGCHI)

Neuvršten

1 ONIGCHI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Onigchi (ONIGCHI)
Onigchi (ONIGCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153562
$ 0.00153562$ 0.00153562

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.19%

+6.19%

Onigchi (ONIGCHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ONIGCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONIGCHI je $ 0.00153562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONIGCHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.19% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Onigchi (ONIGCHI)

$ 9.66K
$ 9.66K$ 9.66K

--
----

$ 9.66K
$ 9.66K$ 9.66K

999.59M
999.59M 999.59M

999,589,872.011602
999,589,872.011602 999,589,872.011602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Onigchi je $ 9.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONIGCHI je 999.59M, s ukupnom količinom od 999589872.011602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.66K.

Onigchi (ONIGCHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Onigchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Onigchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Onigchi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Onigchi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.17%
60 dana$ 0+22.88%
90 dana$ 0--

Što je Onigchi (ONIGCHI)

Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Onigchi (ONIGCHI)

Službena web-stranica

Onigchi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Onigchi (ONIGCHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Onigchi (ONIGCHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Onigchi.

Provjerite Onigchi predviđanje cijene sada!

ONIGCHI u lokalnim valutama

Onigchi (ONIGCHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Onigchi (ONIGCHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONIGCHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Onigchi (ONIGCHI)

Koliko Onigchi (ONIGCHI) vrijedi danas?
Cijena ONIGCHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONIGCHI u USD?
Trenutačna cijena ONIGCHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Onigchi?
Tržišna kapitalizacija za ONIGCHI je $ 9.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONIGCHI?
Količina u optjecaju za ONIGCHI je 999.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONIGCHI?
ONIGCHI je postigao ATH cijenu od 0.00153562 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONIGCHI?
ONIGCHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONIGCHI?
24-satni obujam trgovanja za ONIGCHI je -- USD.
Hoće li ONIGCHI još narasti ove godine?
ONIGCHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONIGCHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Onigchi (ONIGCHI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

