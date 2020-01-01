OneMug (MUG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OneMug (MUG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OneMug (MUG) Informacije MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations. Službena web stranica: https://www.onemug.xyz/ Kupi MUG odmah!

OneMug (MUG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OneMug (MUG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 247.83K $ 247.83K $ 247.83K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 247.83K $ 247.83K $ 247.83K Povijesni maksimum: $ 0.00313387 $ 0.00313387 $ 0.00313387 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00024783 $ 0.00024783 $ 0.00024783 Saznajte više o cijeni OneMug (MUG)

OneMug (MUG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OneMug (MUG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUG tokena, istražite MUG cijenu tokena uživo!

MUG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MUG? Naša MUG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MUG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!