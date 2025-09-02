OneMug (MUG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00313387$ 0.00313387 $ 0.00313387 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.83% Promjena cijene (7D) +7.53% Promjena cijene (7D) +7.53%

OneMug (MUG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MUGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUG je $ 0.00313387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.83% u posljednjih 24 sata i +7.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OneMug (MUG)

Tržišna kapitalizacija $ 236.93K$ 236.93K $ 236.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 236.93K$ 236.93K $ 236.93K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,989,343.5914121 999,989,343.5914121 999,989,343.5914121

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneMug je $ 236.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUG je 999.99M, s ukupnom količinom od 999989343.5914121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.93K.