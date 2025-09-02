OneLedger (OLT) Informacije o cijeni (USD)

Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -18.81%

OneLedger (OLT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OLT je $ 0.108259, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OLT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -18.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OneLedger (OLT)

Tržišna kapitalizacija $ 173.41K Količina u optjecaju 434.60M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneLedger je $ 173.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OLT je 434.60M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.01K.