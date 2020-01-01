OneID (ONEID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OneID (ONEID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OneID (ONEID) Informacije OneID is your all-access identity pass to the open internet. We're building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity. OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities. Službena web stranica: https://www.oneid.xyz/

OneID (ONEID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OneID (ONEID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 944.35K $ 944.35K $ 944.35K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Povijesni maksimum: $ 0.00559682 $ 0.00559682 $ 0.00559682 Povijesni minimum: $ 0.0016588 $ 0.0016588 $ 0.0016588 Trenutna cijena: $ 0.00189295 $ 0.00189295 $ 0.00189295 Saznajte više o cijeni OneID (ONEID)

OneID (ONEID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OneID (ONEID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONEID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONEID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONEID tokena, istražite ONEID cijenu tokena uživo!

ONEID Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONEID? Naša ONEID stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

