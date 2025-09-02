OneArt (1ART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.758388$ 0.758388 $ 0.758388 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.25%

OneArt (1ART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 1ARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1ART je $ 0.758388, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1ART se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OneArt (1ART)

Tržišna kapitalizacija $ 126.66K$ 126.66K $ 126.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 188.18K$ 188.18K $ 188.18K Količina u optjecaju 314.86M 314.86M 314.86M Ukupna količina 467,825,313.1275663 467,825,313.1275663 467,825,313.1275663

Trenutačna tržišna kapitalizacija OneArt je $ 126.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1ART je 314.86M, s ukupnom količinom od 467825313.1275663. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.18K.