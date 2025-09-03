One World Chain (OWCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.0026314 $ 0.0026314 $ 0.0026314 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.0026314$ 0.0026314 $ 0.0026314 Najviša cijena ikada $ 0.00381587$ 0.00381587 $ 0.00381587 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.62% Promjena cijene (7D) +5.75% Promjena cijene (7D) +5.75%

One World Chain (OWCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00258455. Tijekom protekla 24 sata, OWCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.0026314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OWCT je $ 0.00381587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OWCT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i +5.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu One World Chain (OWCT)

Tržišna kapitalizacija $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.28K$ 54.28K $ 54.28K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija One World Chain je $ 54.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OWCT je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.28K.