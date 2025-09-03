Više o OWCT

OWCT Informacije o cijeni

OWCT Bijela knjiga

OWCT Službena web stranica

OWCT Tokenomija

OWCT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

One World Chain Logotip

One World Chain Cijena (OWCT)

Neuvršten

1 OWCT u USD cijena uživo:

$0.00258455
$0.00258455$0.00258455
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena One World Chain (OWCT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:34:16 (UTC+8)

One World Chain (OWCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.0026314
$ 0.0026314$ 0.0026314
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0026314
$ 0.0026314$ 0.0026314

$ 0.00381587
$ 0.00381587$ 0.00381587

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.62%

+5.75%

+5.75%

One World Chain (OWCT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00258455. Tijekom protekla 24 sata, OWCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.0026314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OWCT je $ 0.00381587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OWCT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i +5.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu One World Chain (OWCT)

$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

--
----

$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija One World Chain je $ 54.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OWCT je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.28K.

One World Chain (OWCT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz One World Chain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz One World Chain u USD iznosila je $ -0.0001959497.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz One World Chain u USD iznosila je $ +0.0013367993.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz One World Chain u USD iznosila je $ +0.0007939027209453209.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.62%
30 dana$ -0.0001959497-7.58%
60 dana$ +0.0013367993+51.72%
90 dana$ +0.0007939027209453209+44.34%

Što je One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs One World Chain (OWCT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

One World Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će One World Chain (OWCT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših One World Chain (OWCT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za One World Chain.

Provjerite One World Chain predviđanje cijene sada!

OWCT u lokalnim valutama

One World Chain (OWCT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike One World Chain (OWCT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OWCT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o One World Chain (OWCT)

Koliko One World Chain (OWCT) vrijedi danas?
Cijena OWCT uživo u USD je 0.00258455 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OWCT u USD?
Trenutačna cijena OWCT u USD je $ 0.00258455. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija One World Chain?
Tržišna kapitalizacija za OWCT je $ 54.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OWCT?
Količina u optjecaju za OWCT je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OWCT?
OWCT je postigao ATH cijenu od 0.00381587 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OWCT?
OWCT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OWCT?
24-satni obujam trgovanja za OWCT je -- USD.
Hoće li OWCT još narasti ove godine?
OWCT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OWCT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:34:16 (UTC+8)

One World Chain (OWCT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.