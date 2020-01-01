ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ONE PUNCH CAT (PUNCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Informacije One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Službena web stranica: https://punchonsolana.com Bijela knjiga: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Kupi PUNCH odmah!

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ONE PUNCH CAT (PUNCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.65K $ 32.65K $ 32.65K Ukupna količina: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M Količina u optjecaju: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.65K $ 32.65K $ 32.65K Povijesni maksimum: $ 0.00361979 $ 0.00361979 $ 0.00361979 Povijesni minimum: $ 0.00002205 $ 0.00002205 $ 0.00002205 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ONE PUNCH CAT (PUNCH)

ONE PUNCH CAT (PUNCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ONE PUNCH CAT (PUNCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUNCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUNCH tokena, istražite PUNCH cijenu tokena uživo!

PUNCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUNCH? Naša PUNCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUNCH predviđanje cijene tokena odmah!

