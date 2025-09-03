ONE PUNCH CAT (PUNCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00361979$ 0.00361979 $ 0.00361979 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.78% Promjena cijene (7D) +1.24% Promjena cijene (7D) +1.24%

ONE PUNCH CAT (PUNCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUNCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNCH je $ 0.00361979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNCH se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.78% u posljednjih 24 sata i +1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Tržišna kapitalizacija $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Količina u optjecaju 936.70M 936.70M 936.70M Ukupna količina 936,702,862.989308 936,702,862.989308 936,702,862.989308

Trenutačna tržišna kapitalizacija ONE PUNCH CAT je $ 30.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUNCH je 936.70M, s ukupnom količinom od 936702862.989308. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.92K.