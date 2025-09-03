One Cash (ONC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.05073 $ 0.05073 $ 0.05073 24-satna najniža cijena $ 0.052081 $ 0.052081 $ 0.052081 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.05073$ 0.05073 $ 0.05073 24-satna najviša cijena $ 0.052081$ 0.052081 $ 0.052081 Najviša cijena ikada $ 1,634.01$ 1,634.01 $ 1,634.01 Najniža cijena $ 0.03781224$ 0.03781224 $ 0.03781224 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -3.27% Promjena cijene (7D) -3.27%

One Cash (ONC) cijena u stvarnom vremenu je $0.050902. Tijekom protekla 24 sata, ONCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05073 i najviše cijene $ 0.052081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONC je $ 1,634.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03781224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONC se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -3.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu One Cash (ONC)

Tržišna kapitalizacija $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.64K$ 78.64K $ 78.64K Količina u optjecaju 1.53M 1.53M 1.53M Ukupna količina 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639

Trenutačna tržišna kapitalizacija One Cash je $ 78.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONC je 1.53M, s ukupnom količinom od 1531947.149491639. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 78.64K.